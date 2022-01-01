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Türkiye, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 01.01.2022
Türkiye, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını istedi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın İserlohn​​​​​​​ şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."

Almanya’nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar vermişti.

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