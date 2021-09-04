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Dünya

Almanya'da binlerce kişi sosyal adaletsizlik ve ırkçılığı protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride sosyal adaletsizlik ve ırkçılık protesto edildi.

Erbil Başay   | 04.09.2021
Almanya'da binlerce kişi sosyal adaletsizlik ve ırkçılığı protesto etti

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride sosyal adaletsizlik ve ırkçılık protesto edildi.

"Dayanışma içinde adil toplum" sloganıyla, 300'den fazla derneğin desteklediği "#unteilbar" adlı inisiyatif tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tarihi Brandenburg Kapısı ile Leipziger Caddesi arasındaki alanda toplanan göstericiler daha sonra Karl-Marx-Allee Caddesi'ne yürüdü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride sosyal adaletsizlik ve ırkçılık protesto edildi.

Sosyal adaletsizliği ve ırkçılığı protesto eden göstericiler, Almanya'da işlenen ırkçı cinayetlerin aydınlatılmasını, ırkçılığa karşı mücadele edilmesini, herkesin kirasını ödeyebileceği konut sayısının artırılmasını, insanların temel ihtiyaçlarının güvence altına alınmasını, iklimin korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesini ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılara dünyada herkesin erişmesinin sağlanmasını istedi.

Yapılan konuşmalarda da Kovid-19 sürecinde refah içinde yaşayanlar ile yoksullar arasındaki makasın daha da açıldığına işaret edilerek, düşük gelirlilerin bu süreçten çok daha fazla etkilendiği hatırlatıldı.

Afganistan ve krizlerin olduğu diğer ülkelerdeki duruma da dikkatin çekildiği konuşmalarda, Avrupa'daki ülkelerin sınırlarını sığınmacılara açmaları talep edildi.

Berlin polisi, gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörler ise bu sayının 30 bin olduğunu ifade etti.

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