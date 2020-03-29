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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 29.03.2020
Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'daki yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

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