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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklaması yapıldı.

Ayşe Yıldız   | 11.09.2020
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." açıklaması yapıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Başkan Böcek'in 7 Eylül'den itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

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