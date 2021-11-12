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Dünya

Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi

Almanya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca ve kabul edilmez" olarak nitelendirdi.

Erbil Başay   | 12.11.2021
Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, pazartesi günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde Batı Balkanlar konusunun da yer alacağını belirterek, bakanların bölgede artan zorluklar karşısında atılacak adımları görüşeceğini ifade etti.

Sasse, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in hazırladığı rapora işaret ederek, "Bu raporda ifade edilen Bosna Hersek'teki iç siyasi durumla ilgili büyük endişeyi paylaşıyoruz, özellikle de Bosnalı Sırplar tarafından gelen bir dizi açıklama açısından." şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu vurgulayan Sasse, "(Ülkedeki iki entiteden biri olan) Sırp Cumhuriyeti’nden (Republika Srpska) ve Üçlü Başkanlık Konseyi'nin Sırp Üyesi Milorad Dudik tarafından yapılan ayrılık çağrıları ve devleti bir bütün olarak zayıflatacak adımların atılması, tamamen sorumsuzca ve kabul edilemezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sasse, bu şekilde Bosna-Hersek’in gelişmesinin geriye gideceğini ve kalıcı bir kriz tehlikesinin oluşabileceği uyarısında bulunarak, bundan oradaki insanların, özellikle de Sırp Cumhuriyeti'ndeki insanların etkileneceğini kaydetti.

Bunun sadece Bosna-Hersek'in değil, tüm bölgenin istikrarını bozacağını belirten Sasse, bu gelişmelere nasıl karşı konulabileceğini partnerlerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

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