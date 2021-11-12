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Dünya

Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak

Portekiz Katolik Kilisesi, kilise bünyesindeki kurumlarda çocuklara ve savunmasız yetişkinlere karşı cinsel taciz iddialarını araştırmak için ulusal bir komisyon kurma kararı aldı.

Şenhan Bolelli   | 12.11.2021
Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak

Madrid

Portekiz Piskoposlar Konferansından yapılan açıklamada, cinsel taciz iddialarının araştırılması ve mağdurlarının desteklenmesinin ciddi bir konu olduğu vurgulandı.

Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas, açıklamanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu konudan korkmuyoruz. Komisyonun iddialarını en derin şekilde araştırmasını istiyoruz." dedi.

Ülkede, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda cinsel tacizle ilgili suçlamaların az sayıda olduğu ama bunun bağımsız bir kurul tarafından araştırılmaması halinde toplum içinde "bir şeyi saklama arzusu" olarak algılanabileceği ifade edildi.

Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son dönemlerde birçok ülkede gündeme getirilirken, son olarak geçen ekim ayında Fransa'da Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, 1950 yılından bu yana kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu bildirilmişti.

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