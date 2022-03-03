Dolar
14.14
Euro
15.66
Altın
1,929.09
ETH/USDT
2,825.00
BTC/USDT
42,527.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Bahattin Gönültaş   | 03.03.2022
Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Berlin

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu söyledi.

Alman Yeşiller Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, ekonomi birliklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kısa vadede Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi.

Almanya'nın enerji ithalatında çeşitliliği artırmayı hedeflediğini aktaran Habeck, Alman vatandaşlarının daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu dile getirdi.

Habeck, "Rusya'dan fosil yakıt ithalatına bir ambargoyu desteklemem. Buna karşı bile konuşurum. Çünkü bununla Almanya'daki toplumsal barışı tehdit etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerinin Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilendiğini ifade eden Habeck, yine de Alman şirketlerin bu yaptırımlara uyduklarını belirtti.

Habeck, Alman hükümetinin Rusya'ya karşı yaptırımlardan etkilenen şirketlere kamu bankalarıyla kredi vereceğini bildirdi.

Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor

Benzer haberler

Türkiye'den uluslararası topluma 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun' çağrısı

Türkiye'den uluslararası topluma 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durdurulsun' çağrısı

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman petrol piyasalarındaki durumu görüştü

Rus televizyon kanalı RT, Afrikalı uydu yayın platformu DStv'den çıkartıldı

Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak

Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak
Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır

Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır