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Dünya

Hollanda'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

Hollanda, vatandaşlarını "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

Selman Aksünger  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Hollanda'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

Amsterdam

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, ülkenin Ukrayna sınırındaki Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerine gidilmemesi talep edildi.

Açıklamada, Ukrayna sınırındaki bölgelere ek olarak Rusya işgali altındaki Ukrayna topraklarıyla Dağıstan, Çeçenistan ve İnguşetya'ya ait bölgelere de seyahat edilmemesi istendi.

Bu bölgelerde kalmaya devam eden kişilerin, kendi durumlarından sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, güvenlikleriyle ilgili sorun oluşması durumunda Hollanda Büyükelçiliğinin yardımcı olamayacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, basındaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerekli olmadıkça seyahat yasağının dışındaki bölgelere de gidilmemesi tavsiye edildi.

Özellikle büyük şehirlerde dron saldırıları olduğu anlatılan açıklamada, hava ve kara yoluyla Rusya'dan ayrılmanın mümkün olduğu fakat bu durumun her an değişebileceği belirtildi.

Bu arada Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan, Rusya'daki iç gelişmelerini yakından takip ettiklerini, ülkedeki Hollanda elçiliğiyle temas halinde olduklarını ve Rusya'daki Hollanda vatandaşlarına, seyahat ve güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırmıştı.


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