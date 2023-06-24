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Dünya

Kosova'nın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova polisi ve Kosova İstihbarat Teşkilatı (AKİ) tarafından ülkenin kuzeyindeki Zveçan’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Eren Beksaç  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Kosova'nın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Priştine

Sveçla, Kosova’nın kuzeyindeki Mitrovica’da düzenlediği basın toplantısında, Kosova polisi ve AKİ tarafından Zveçan Belediyesi'ne yaklaşık 100 metre mesafede Sırbistan'ın bir kamu kuruluşu olan Sırbistan Demiryolları'na ait Belgrad plakalı bir araçta çok miktarda silah, patlayıcı ve çeşitli mühimmatlar bulunduğunu belirtti.

Araçta flaş bombası (flash bang), askeri üniformalar ve çantalar da ele geçirildiğini dile getiren Sveçla, "Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarına ve kurumlarına karşı terör saldırıları gerçekleştirmek amaçlanıyordu. Bütün bunlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu tür grup ve örgütler aracılığıyla ülkemizi istikrarsızlaştırma hedefinin bir başka kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kosova'ya gelen silahların yeni olması nedeniyle doğrudan Sırp ordusu tarafından sağlandığına dikkati çeken Sveçla, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan terör saldırı ve girişimlerinin arkasında kimin olduğu bellidir. El bombaları, 2021 yılı Sırbistan üretimi yani Kosova savaşından kalma silahlar değil, doğrudan Sırbistan ordusu tarafından tedarik edildi. Sırbistan'dan gelen şiddet ve suç dozu şimdiden artıyor, suç çeteleri şimdiden terör örgütlerine dönüştü.”

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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