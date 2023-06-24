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Dünya

İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçağının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldü

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 13.31’de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan bir Rus savaş uçağı, İdlib'in Bisbet, Bideme ve Bikefle köylerine hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Bisbet köyüne yönelik saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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