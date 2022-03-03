Dolar
14.14
Euro
15.65
Altın
1,930.90
ETH/USDT
2,821.50
BTC/USDT
42,531.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, THY tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Gökhan Yılmaz   | 03.03.2022
THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

Donetsk ve Luhansk bölgesinde görevli AGİT'in 130 Misyon üyesinin, Rusya'nın Soçi şehrinden tahliyesi için THY tarafından özel sefer düzenlendi.

THY uçağı saat 18.05'te İstanbul Havalimanı'na indi. VİP Salonunda pasaport işlemleri yapılan 130 gözlemcinin ülkelerine gidecekleri öğrenildi.

AGİT, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle buradaki çalışanlarının tahliye edileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor

Benzer haberler

THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti

THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti

Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Bodrumlu turizmciler Türkiye'ye geldi

Ukrayna'daki Fransa vatandaşları 'terk edilmekten' şikayetçi

Ukraynalı şoför sınırdan geçemeyince kafileyi Türk yolcu güvenli bölgeye ulaştırmış

Ukraynalı şoför sınırdan geçemeyince kafileyi Türk yolcu güvenli bölgeye ulaştırmış
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor