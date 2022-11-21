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Dünya

Almanya, Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek

Almanya’nın Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi göndereceği bildirildi.

Erbil Başay   | 21.11.2022
Almanya, Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek

Berlin

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile görüşmesinde, Polonya’nın hava sahasının güvenliğinin Patriot füze savunma sistemleri ve Eurofighter savaş uçaklarıyla desteklenmesine ilişkin Almanya’nın teklifi ele alındı.

Savunma Bakanı Lambrecht, "Polonyalı meslektaşım Mariusz Blaszczak ile Polonya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi ve Polonya hava sahasının korunmasının Eurofighterler ile desteklenmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Lambrecht, ayrıntılar konusunda iki ülkenin uzmanlarının birlikte çalışılacağını kaydetti.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düşmesinin ardından Almanya, Polonya’ya, hava sahasının güvence altına alınması için Eurofighter savaş uçakları ve Patriot savunma sistemiyle destek vermeyi teklif etmişti.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğini ifade etmişti.

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