FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde olan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın, donanma ve çıkarma kuvvetlerinde önemli bir çarpan etkisi oluşturduğunu vurguladı.

Milli zırhlı amfibi aracın başarısı insansızına kapı açtı FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde olan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın, donanma ve çıkarma kuvvetlerinde önemli bir çarpan etkisi oluşturduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Baybaş, etkinlik kapsamında sergilenen İ-ZAHA ile ZAHA projesinde gelinen son duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Selim Baybaş, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde olan ZAHA'nın, donanma ve çıkarma kuvvetlerinde önemli bir çarpan etkisi oluşturduğunu, bu kapsamda ihtiyaç duyulan Çok Maksatlı Modüler İnsansız Amfibi Araç İ-ZAHA'yı ürettiklerini belirtti.

İnsansız ZAHA projesi fikrinin yaklaşık 6 ay önce ortaya çıktığını söyleyen Baybaş, "Çok kısa sürede 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle hayata geçirebildik. Üzerinde önemli geliştirmeler yaptık. Tamamen insansız olabilen modüler bir platform. Çok farklı görevleri icra edebilir bir platform." dedi.

Kendini ispatlamış alt sistemlerle donatıldı

Baybaş, amfibi harekatların risk ve zorluğuna dikkati çekerek, "Kayıp vermeksizin aynı görevi icra edebilmek için İnsansız ZAHA'yı geliştirdik. Tamamı yerli, milli imkanlarla oldu ve üzerinde kullandığımız birçok ekipman halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kendini ispatlamış, farklı programlardan aldığımız kendini kanıtlamış ve en iyi alt sistemlerle geliştirdik. Dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu ürünün kendi başına görev icra edebildiğini belirten Baybaş, İ-ZAHA'nın aynı zamanda ZAHA'lardan ve gemilerden kullanılabileceğini ve sürü kabiliyetine sahip olduğunu bildirdi.

Yeni ZAHA'lar yolda, ihracat yolu açık

Baybaş, İ-ZAHA'yı dost ve müttefik ülkelere de ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"ZAHA Programı'nda ise ilk faz-1 teslimatımızı bitirdik. Şimdi faz-2 teslimatımızın imalatına başladık. Umuyoruz faz-3 ve faz-4 de devam edecek. Donanmanın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını en iyi ve en hızlı şekilde sağlamak için 7 gün 24 saat 3 vardiya çalışıyoruz. ZAHA'nın hem donanma hem Türk Silahlı Kuvvetleri ve amfibi gücümüze çok büyük katkısı olduğunu ve kritik öneme haiz olduğunu biliyoruz."

İ-ZAHA'nın da ZAHA kadar ihracat potansiyeli taşıdığını ifade eden Baybaş, "İhracat programı başlattık her iki aracımız için. Hem insanlı hem insansızı çok özel araçlar. Biliyorsunuz SAMUR aracımız da en az ZAHA kadar özel, dünyada çok az ülkenin yapabildiği araçlar bunlar. Kara araçlarında rekabetin az olduğu alanlarda odaklanmayı ve ihracatı sağlamayı planlıyoruz." dedi.