Almanya’daki ırkçı terör saldırısına Avrupa'dan tepkiler
Almanya’nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısına Fransa, İtalya, Avusturya ve Çekya'nın yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu tepki gösterdi.
Viyana
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hanau’da düzenlenen ırkçı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
- Almanya'da ırkçı terör Türkleri hedef aldı
- Türkiye'den Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepki
- TBMM Başkanı Şentop: Almanya'da ırkçı eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Almanya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
- Bakan Çavuşoğlu: Avrupa ırkçılığı durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir
- Merkel: Irkçılık bir zehir ve bu zehir toplumumuzda var
Von der Leyen, ''Dün gece Hanau’da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Düşüncelerim olayda yaşamını yitirmiş kişilerin akraba ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Bugün sizlerle yas tutuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Nereden gelirse gelsin, anlamsız bir şekilde insanların yaşamlarını yitirmesi bir trajedidir. Düzenlenen çirkin saldırının ardından düşüncelerimiz Hanau halkıyla birlikte.'' ifadesine yer verdi.
Michel, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Stoltenberg: Kalbimiz kurbanların aileleriyle
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Hanau’daki saldırının dehşet verici olduğunu vurgulayarak, "Kalbimiz tüm kurbanların aileleriyle birlikte. Nefret ve şiddete karşı müttefikimiz Almanya’nın yanındayız.” ifadesini kullandı.
Borell'den nefret, ırkçılık ve şiddete karşı mücadele çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hanau'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Borell, "En iyi dayanışma mesajı nefret, ırkçılık ve şiddete karşı hem AB'de hem tüm dünyada harekete geçmekle verilir." mesajını paylaştı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Her türlü nefret ve şiddetin karşısındayız
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen saldırıdan derin üzüntü duyuyorum, şoke oldum. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve yakınlarıyla beraber. Her türlü nefret ve şiddetin karşısında birlik olarak duruyoruz." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Büyük üzüntü içerisindeyim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, "Büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu trajik saldırı karşısında Almanya'ya tam desteğimi ifade ediyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yasta olan ailelerle. Değerlerimiz ve demokrasilerimizin korunması konusunda verilen mücadelede Şansölye Merkel'in yanındayım." mesajını paylaştı.
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: Aşağılık saldırı kınanmalıdır
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hanau'daki ırkçı ve aşırı sağcı motifli katliam haberleri dehşet verici, böyle aşağılık bir eylem en sert şekilde kınanmalıdır. Düşüncelerimiz olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte." tepkisini gösterdi.
Avusturya Başbakanı Kurz: Korkunç bir suç işlendi
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, katledilenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak "Düşüncelerim, korkunç bir suçun işlendiği bu zor zamanda Hanau’da." ifadesini kullandı
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schalleberg de korkunç olay nedeniyle ''şok içinde olduğunu ve derinden etkilendiğini'' kaydederek ırkçı terör nedeniyle hayatına kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Çekya Dışişleri Bakanı Petricek: Saldırı hiçbir şekilde savunulamaz
Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dehşet içerisinde Hanau’daki trajediyi öğrendim. Bu olan kesinlikle soruşturulacaktır ve hiçbir şekilde savunulamaz." görüşünü paylaştı.
Petricek, ırkçı terör saldırısından ciddi oranda sarsılan Hanau halkının yanında olduğunu kaydederek başsağlığı dileklerinde bulundu.
Conte'den nefret kurbanlarıyla dayanışma vurgusu
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından paylaşımında, "Almanya’nın Hanau kentindeki korkunç saldırı, beni derinden sarstı. Alman halkına ve insan yaşamına saygı duymayan çılgın bir nefretin kurbanı olanların ailelerine dayanışmamı ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Alman halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek "Bu korkunç katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi gönderiyor ve en güçlü şekilde bu şiddeti kınıyorum." mesajını paylaştı.