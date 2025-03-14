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Dünya

AB kurumlarından Huawei temsilcilerine erişim yasağı

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yolsuzluk iddialarının ardından Huawei lobicilerinin kurumlara girişini yasakladı.

Ata Ufuk Şeker  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
AB kurumlarından Huawei temsilcilerine erişim yasağı

Brüksel

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle AB kurumları, Huawei şirketi temsilcilerinin erişimine kapatıldı.

Şirketin lobi faaliyetleriyle bağlantılı rüşvet iddialarının ardından AP, ihtiyati tedbir olarak Huawei temsilcilerinin Parlamento'ya girişini askıya almaya karar verdi.

AP'nin Huawei temsilcilerine yönelik yasağı, soruşturma tamamlanana kadar devam edecek.

AB Komisyonu da benzer karar alarak bütün birimlere Huawei ile temasları ve toplantıları askıya almaları talimatı gönderdi.

AB'nin lobicilerin listesini içeren şeffaflık kayıtlarına göre, Huawei'in AB kurumlarına yönelik lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere görevlendirdiği 9 temsilcisi bulunuyor.

Belçika polisi, dün AP bağlantılı rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama içerikli soruşturma kapsamında Huawei'in Brüksel merkezi ile ülkenin çeşitli yerlerindeki evlerde aramalar yapmıştı.

Huawei adına lobi faaliyeti yürüten kişilerin, AP milletvekillerine rüşvet verdiği, soruşturmanın yaklaşık 15 eski ve mevcut milletvekilini ilgilendirdiği iddia edilmişti.

Belçika Federal Savcılığı da yürütülen soruşturmanın yolsuzluk, rüşvet, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

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