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Dünya

Rusya'nın en değerli internet şirketi Yandex

"20 Rus internet ağı" listesinde ilk sırada yer alan Yandex, 14,6 milyar dolarlık değere sahip.

Emre Gürkan Abay   | 20.02.2020
Rusya'nın en değerli internet şirketi Yandex

Moskova

Ekonomi dergisi Forbes, Rusya’nın en değerli internet şirketlerini açıkladı.

Forbes dergisinin hazırladığı, “Rusya’daki en değerli 20 Runet (Rus internet ağı) şirketi” listesi açıklandı.

Listeye göre, Türkiye’de de faaliyet gösteren Yandex şirketi, yaklaşık 14,6 milyar dolarlık değeriyle birinci sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Mail.ru Group yer alıyor

Listenin ikinci sırasında, Turkcell'le çeşitli iş birliği görüşmeleri yürüttüğü bilinen, yaklaşık 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle Mail.ru Group, üçüncü sırasında ise internet üzerinden ürün ve hizmet satışlarına odaklanan 3,8 milyar dolarlık değeriyle Avito bulunuyor.

Derginin haberine göre, liste yalnızca Rusya’da kurulmuş internet şirketlerini kapsarken, şirketlerin küresel faaliyetlerinin hacmi değerlendirmeye alınmadı.

Öte yandan, Forbes tarafından yayınlanan bir başka listede, Rus elektronik perakendecilik şirketi Wildberries’in sahibi Tatyana Bakalçuk’un 1,4 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin kadını olduğu bildirilmişti.

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