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Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zehra Ulucak,Mehmet Şah Yılmaz   | 20.02.2020
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Ankara

Güney Kore'de Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.

Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore'de, 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 53 yeni vakadan 51'inin Daegu'da, 2'sinin başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Daegu'da tespit edilen son vakalardan 23'ünün, virüsü taşıdığı salı günü doğrulanan 61 yaşındaki Güney Koreli bir kadının daha önce şehirde katıldığı kilise ayininde bulunduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kadının 9 ve 16 Şubat'ta ayinlere katıldığını ve bu nedenle virüsü taşıyan daha fazla kişi olmasından endişe edildiğini ifade etti.

Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

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