Almanya’da son 24 saatte 1013 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Berlin
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1013 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi.
Son 24 saatte 1013 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 49 bin 783’e çıktı.
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu bildirildi.
Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.