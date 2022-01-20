Dolar
13.50
Euro
15.33
Altın
1,840.25
ETH/USDT
3,132.40
BTC/USDT
41,926.00
BIST 100
2,062.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu açıldı Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı

Japonya'da hükümet ve sağlık uzmanları, Kovid-19 günlük vaka sayılarının ilk kez 40 bini aşması sonrası, "vaka yayılımını ivedilikle önlenmesi" gerektiğini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.01.2022
Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı

Tokyo

Kovid-19 günlük vaka sayısın salgının başından bu yana dün ilk kez 40 bini aştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, dün 41 bin 485 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Önceki gün ilk kez 30 binin üstüne çıkan vaka sayısı böylece dün ilk kez 40 bin seviyesinin üzerini gördü. Bu yılın ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 18 günde günlük vakaların 80 kattan fazla artması dikkati çekti.

Dün başkent Tokyo'da 7 bin 377, güneydeki Osaka kentinde 6 bin 101 vaka saptandı. Her iki kentte de vaka rekorları kaydedildi. Başbakan Kişida Fumio, Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişlettiklerini açıkladı.

Kovid-19 Tedbirleri ve Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yamagiwa Daişiro, "yakın gelecekte sağlık sistemine potansiyel risklerine karşı" vaka yayılımını ivedilikle önlemeleri gerektiğini belirtti.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, sosyo-ekonomik faaliyetleri engellemelerine gerek olmadığını savunarak, halka "büyük oranda kalabalık oluşturmaktan" kaçınmaları çağrısı yaptı.

Omi, "Yemekler 4 kişilik gruplar halinde yenirse, düşük tonda konuşulur ve konuşurken maskeler takılırsa restoranları kapatmaya gerek duymayacağız" dedi.

Farklı bölgelerdeki Şimane, Fukuşima, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinin de kısmi olağanüstü hal kapsamına alınması durumuna yönelik Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Söz konusu uygulamanın başlatılması, yerelde durumu en iyi bilen valilerin kararını temel alıyor" diye konuştu.

Hükümetin dün aldığı karar doğrultusunda, halihazırda 3 eyaletteki kısmi olağanüstü hal, 21 Ocak-13 Şubat arasında 16 eyalete yayılarak uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi
DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi

Benzer haberler

Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı

Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı

Japon posta çalışanı 'teslim edemediği' gönderileri çöpe atmış

İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi

DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı

DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi

Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı

Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı