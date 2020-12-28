Euro
9.12
Dolar
7.46
BIST 100
1,441.23
Altın
1,879.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Almanya'da son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Cüneyt Karadağ   | 28.12.2020
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Almanya’da son 24 saatte 10 bin 976 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 651 bin 834’e yükseldi.

Kovid-19'u atlatıp sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 255 bin 734 oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 5 bin 562’ye yükselirken bunlardan 2 bin 960'ının entübe edildiği açıklandı.

Günlük vaka sayısının düşük çıkmasının sebebinin Noel tatili nedeniyle yeteri kadar test yapılamaması olarak ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Boyacı: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim
Fransa 2020'yi Kovid-19 krizi ve şiddetli protesto gösterileriyle geçirdi
'Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı'
Kovid-19'u yenen basketbol antrenörü Çavuşoğlu: Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum

Benzer haberler

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Kovid-19'u yenen doktor Boyacı: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

'Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı'

Fransa 2020'yi Kovid-19 krizi ve şiddetli protesto gösterileriyle geçirdi

Fransa 2020'yi Kovid-19 krizi ve şiddetli protesto gösterileriyle geçirdi
Kovid-19'u yenen basketbol antrenörü Çavuşoğlu: Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum

Kovid-19'u yenen basketbol antrenörü Çavuşoğlu: Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum
Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları duyarsız insanlardan yakınıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları duyarsız insanlardan yakınıyor