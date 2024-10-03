Dolar
34.18
Euro
37.85
Altın
2,647.18
ETH/USDT
2,357.10
BTC/USDT
60,823.00
BIST 100
9,127.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Almanya'nın Frankfurt kentinde, 7 Ekim'de yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisinin yasaklandığı bildirildi.

Erbil Başay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Berlin

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, yaptığı yazılı açıklamada, gösteri yapma hakkının çok yüksek bir değer olduğunu ifade etti.

"Ancak gösteriler çerçevesinde halkı kışkırtma, suç işleme çağrıları ile İsrail karşıtı ve antisemitizm gibi suçların işlenmesinden endişe ediliyorsa ve görülebilir durumlara göre kamu güvenliği doğrudan tehlikedeyse harekete geçmeliyiz." ifadesini kullanan Josef, bu yüzden Frankfurt Belediyesinin 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisini yasakladığını belirtti.

Josef, söz konusu tarihte gösteri düzenlemeyi "aşırı provokasyon" olarak nitelendirerek bunu kınadığını kaydetti.

Açıklamada bu yasağın, kamu güvenliğine veya düzenine yönelik doğrudan tehdidin beklenilmesi durumunda, aynı gün Frankfurt kentinde başka yerde ve saatte yapılacak gösteriler için de geçerli olduğu ifade edildi.

Frankfurt’ta 7 Ekim'de yerel saatle 17.00-21.00'de "Özgür bir Filistin için – Zafer Adaletindir" sloganıyla gösteri düzenlenmesi planlanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün 9 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti FPV dronla görüntülendi
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Bakan Şimşek'ten "iş yapmaya ve diyaloğa açığız" mesajı

İki Almanya 34 yıl önce birleşti ancak ülkenin iki tarafında yaşayanlar bütünleşemedi

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,6 ile ECB hedefinin çok altına indi

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,6 ile ECB hedefinin çok altına indi
Kar beklentilerini tekrar azaltan Volkswagen'in hisseleri düşüyor

Kar beklentilerini tekrar azaltan Volkswagen'in hisseleri düşüyor
Almanya'daki hayırseverler, depremde ölen çiftin açtığı anaokuluna yardım eli uzattı

Almanya'daki hayırseverler, depremde ölen çiftin açtığı anaokuluna yardım eli uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet