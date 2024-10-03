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Dünya

AB, Macaristan'ı "Egemenliği Koruma Yasası" nedeniyle AB Adalet Divanına sevk etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ı yabancı fonlu kuruluşları soruşturmasına izin veren yasa nedeniyle AB Adalet Divanı'na sevk etti.

Selen Valente Rasquinho  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
AB, Macaristan'ı "Egemenliği Koruma Yasası" nedeniyle AB Adalet Divanına sevk etti

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Budapeşte yönetiminin şubat ayında etki ajanlığıyla mücadele gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu "Egemenliğin Korunması Yasası" nedeniyle Macaristan'ın, AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanına sevk edildiği bildirildi.

Yasanın AB hukukuna aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Macaristan'dan talep edilen izahata tatmin edici yanıt verilmediği, şikayetlerin ele alınmadığı kaydedildi.

Brüksel-Budapeşte gerginliği

AB, Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor.

AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.

Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB'nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor.

Ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla üstlendiği AB dönem başkanlığı görevinin 5. gününde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi gerginliği tırmandırmıştı.

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