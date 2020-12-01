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Dünya

Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Erbil Başay   | 01.12.2020
Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Berlin

Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.

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