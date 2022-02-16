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Dünya

Akdeniz'de Rus uçakları ABD keşif uçaklarına önleme yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'ya ait savaş uçaklarının ABD donanmasına bağlı P-8A keşif uçaklarına Akdeniz'de önleme yaptığını bildirdi.

Kasım İleri   | 16.02.2022
Akdeniz'de Rus uçakları ABD keşif uçaklarına önleme yaptı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'ya ait savaş uçaklarının ABD donanmasına bağlı P-8A keşif uçaklarına Akdeniz'de önleme yaptığını bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, "Geçen hafta sonu, üç ABD Donanması P-8A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz." dedi.

Kafka, ABD uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Sözcü "Kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. ABD, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi.

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