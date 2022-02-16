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Dünya

NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı

NATO Savunma Bakanları, Rusya'ya, Ukrayna'dan kuvvetlerini çekme ve Avrupa güvenliğiyle ilgili diyalog için diplomasi yolunu seçme çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.02.2022
NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında bakanların Ukrayna'daki durumla ilgili bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Rusya'nın askeri yığınağı hakkında derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Rusya'ya en kuvvetli şekilde diplomasi yolunu seçme, asker yığma kararını tersine çevirme ve uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca kuvvetlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Rusya'ya karşı caydırıcılığın yanında diyaloğa açık tavrın sürdürüleceği vurgulanan bildiride, Rusya'nın eylemlerinin Avro-Atlantik güvenliğine tehdit teşkil ettiği, bu nedenle NATO'nun doğuda askeri varlığını güçlendirdiği hatırlatıldı.

Bildiride, "Savunma ve caydırıcılığa yönelik duruşumuzu daha da kuvvetlendirmeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına desteğin teyit edildiği bildiride, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğu ve Rusya'nın saldırgan tavrının ciddi sonuçları olacağı yinelendi.

Bildiride, "NATO ve müttefikler Rusya ile Avro-Atlantik güvenliği konularında en üst düzey de dahil olmak üzere diplomasi ve diyalog yolunu izlemeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

NATO bakanları, Polonya'nın AGİT dönem başkanı olarak başlattığı Yenilenmiş Avrupa Güvenliği Diyaloğuna hazır olduklarını ifade ettiklerini, Rusya'ya daha önce güvenlik konusunda yapılan tekliflere yanıt beklediklerini belirtti.

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