Euro
7.20
Dolar
6.50
BIST 100
87,716.49
Altın
1,620.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
logo
Dünya

AID koronavirüsle mücadele için Telegram kanalı açtı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), koronavirüsle mücadele için mesajlaşma uygulaması Telegram’da bilgilendirme kanalı açtı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 30.03.2020
AID koronavirüsle mücadele için Telegram kanalı açtı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Doktorlar Derneğinin dünya üzerinde 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulamasında kullanıcıları ile koronavirüs hakkında önemli konuları ele alıyor. 

Dernekten yapılan açıklamada, "Yeni koronavirüs hakkındaki sorularınızı, bilmeniz ve uygulamanız gereken her şeyi, uzman hekimlerimizin desteğiyle 3 farklı dilde Telegram kanalımızda ele alıyoruz." denildi.

Kanalda, uzman hekimlerin desteği, Türkiye ve dünyada sağlık alanında otorite kurumların bilgilendirmeleri ve tüm içerikler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak sunuluyor.

Uluslararası bilgilendirme yapılan kanalda, uzman hekimlere koronavirüs hakkında soru yöneltilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Benzer haberler

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Galatasaray Kulübünden Albayrak ve Terim ile ilgili açıklama

EIA: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 2007'den bu yana en yüksek seviyede

Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
AID koronavirüsle mücadele için Telegram kanalı açtı

AID koronavirüsle mücadele için Telegram kanalı açtı
Taksilere plaka sınırlamasında ilk ceza kesildi

Taksilere plaka sınırlamasında ilk ceza kesildi