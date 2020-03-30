Euro
7.20
Dolar
6.50
BIST 100
87,716.49
Altın
1,620.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Katar'da Kovid-19 vaka sayısı 634'e yükseldi

Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 44 artarak 634'e yükseldi.

Serdar Bıtmez,Hamdi Yıldız   | 30.03.2020
Katar'da Kovid-19 vaka sayısı 634'e yükseldi

Doha


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 artarak 634'e yükseldi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların bir kısmının yurt dışı kaynaklı, diğerlerinin de bunlarla irtibatlı kişiler olduğu belirtildi.

Katar'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, tedavi görenlerden 45'i iyileşti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Benzer haberler

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Galatasaray Kulübünden Albayrak ve Terim ile ilgili açıklama

EIA: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 2007'den bu yana en yüksek seviyede

EIA: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 2007'den bu yana en yüksek seviyede
Anadolu Üniversitesinden tüketicilere güvenli e-alışveriş tavsiyeleri

Anadolu Üniversitesinden tüketicilere güvenli e-alışveriş tavsiyeleri
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı