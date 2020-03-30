Filistin, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan İsrail cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi
Filistin yönetimi, Kızılhaç'tan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için müdahale edilmesini istedi.
İstanbul
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'e mesaj yolladı.
Maliki, Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüstenten (Kovid-19) korunması için Maurer'den "işgal yönetimine" (İsrail) baskı yapılması talebinde bulundu.
İsrail hapishanelerinde idari tutukluların yanı sıra kronik hastaların da olduğunu belirten Maliki, Maurer'den tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi.
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde 43'ü kadın, 180'i çocuk, 700'ü kronik hasta olmak üzere 5 bin Filistinli tutuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.