Dolar
18.58
Euro
18.05
Altın
1,677.54
ETH/USDT
1,293.10
BTC/USDT
19,119.00
BIST 100
3,517.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

Afrikalı bakanlar, Uganda'da patlak veren Ebola salgını sonrası yaptıkları acil toplantıda virüse karşı alınacak sağlık önlemlerini ve müdahale yollarını masaya yatırdı.

Tufan Aktaş   | 12.10.2022
Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

İstanbul

Kampala'daki toplantıya görüntülü olarak katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola virüsünün Sudan varyantına karşı geliştirilen aşıların klinik testlerine birkaç hafta içerisinde Uganda'da başlanacağını duyurdu.

DSÖ ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından organize edilen toplantıya 11 Afrika ülkesinden sağlık bakanı katıldı.

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, Ebola aşılarını haftalar içinde alacaklarını belirterek, bunlardan birinin İngiltere'de üretilen 171 doz Oxford aşısı, bir diğerinin ise ABD'de üretilen 300 doz Sabin aşısı olduğunu söyledi.

Bu aşılara ek olarak kasımda 40 bin doz daha geleceğini kaydeden Aceng, teyit edilen vaka sayılarının 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtti.

Uganda'daki vakalar sonrası teyakkuza geçen komşu ülkeler, sınır kapılarında ve havalimanında önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak

Benzer haberler

Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

"Kadın Gözüyle Afrika’da Fotoğrafçılık" sergisi Ankara'da açıldı

Le Monde: Fransa, güç kaybettiği Afrika'da askeri emellerini yeniden konumlandırıyor

Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı

Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı
DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
Maskesiz hayatta grip vakalarında hızlı yükseliş yaşanıyor

Maskesiz hayatta grip vakalarında hızlı yükseliş yaşanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet