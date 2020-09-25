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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da son 24 saatte 8 bin 186 Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 444 bin 619'a yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 25.09.2020
Afrika'da son 24 saatte 8 bin 186 Kovid-19 vakası tespit edildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 186 artarak 1 milyon 444 bin 619'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 175 artışla 34 bin 758'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 283 ölümle Güney Afrika, 5 bin 835 ölümle Mısır, 1956 ölümle Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 667 bin 49, bu ülkeyi 110 bin 99 vaka ile Fas ve 102 bin 513 vaka ile Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 190 bin 140 kişi ise iyileşti.

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