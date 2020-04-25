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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 33 kişi artarak 1300'ü geçti.

Adam Abu-bashal   | 25.04.2020
Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü aştı

Abuja

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü geçti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 33 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 1331 oldu.

Kıtada vakaların sayısı dünden bu yana 1626 artarak 29 bin 053'e yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 364 oldu.

Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler sırasıyla Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika oldu.

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