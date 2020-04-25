İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı
İsrail'de Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 15 bin 148'e ulaşırken, can kaybı 198'e çıktı.
Kudüs
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 148'e ulaşırken, can kaybı 198'e çıktı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 198'e ulaştığı ifade edilerek 345 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği kaydedildi.
6 binden fazla kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 130'nun durumunun ağır olduğu, 6 bin 159 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.