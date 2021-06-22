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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 276 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 276 bini geçti.

Gökhan Kavak   | 22.06.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 276 bini aştı

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 410'a yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 276 bin 716 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 668 bin 179'a ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin son 1 haftada yüzde 40 artış gösterdiğini açıklamıştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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