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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 300 bini geçti, 7 bin 949 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Erdem   | 21.06.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 550 artarak 300 bin 5'e yükseldi. 

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 218 artışla 7 bin 949'a çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 106 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1877, Cezayir'de 837, Sudan'da 521, Nijerya'da 506 ve Kamerun'da 301 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (92 bin 681), Mısır (53 bin 758), Nijerya (19 bin 808), Gana (13 bin 717), Cezayir (11 bin 631) ve Kamerun (11 bin 610) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 145 bini geçti.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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