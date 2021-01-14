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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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Dünya, Koronavirüs

Afrika Birliği 270 milyon doz aşı satın aldı

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alındığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 14.01.2021
Afrika Birliği 270 milyon doz aşı satın aldı

İstanbul

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, 50 milyon dozu nisan ile haziran ayları arasında gelecek aşıların Afrika Birliğince kıta ülkelerine dağıtılacağını ifade etti. 

Toplamda kesinleşen 270 milyon dozluk siparişin Pfizer, AstraZeneca ve Johnson and Johnson şirketlerinden alınacağı bilgisini paylaşan Ramaphosa, Afreximbank'ın üye ülkelere aşıyı temin etmeleri için kredi verebileceğini aktardı.

Aşıların geri kalan kısmının yıl içinde geleceğini belirten Ramaphosa, şirketlerle varılan anlaşmanın Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla elde edilecek 600 milyon doz aşıyı tamamlama rolü göreceğinin altını çizdi.

Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

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