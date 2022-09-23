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Dünya

AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistanlı selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.09.2022
AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı

İslamabad

AFAD yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüsselam Refah Vakfı ile iş birliğinde Sindh eyaletinin Dadu bölgesinde selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıtıldığını belirtti.

Yetkililer, çeşitli şehirlerde çadır kurma işlemlerinin sürdüğünü, yardımların devam edeceğini kaydetti.

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