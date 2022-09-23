AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistanlı selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı.
İslamabad
AFAD yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüsselam Refah Vakfı ile iş birliğinde Sindh eyaletinin Dadu bölgesinde selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıtıldığını belirtti.
Yetkililer, çeşitli şehirlerde çadır kurma işlemlerinin sürdüğünü, yardımların devam edeceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.