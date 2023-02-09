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Şanlıurfa'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, depremzedeler için çadır kurulumu devam ediyor.

Eşber Ayaydın, Cuma Sarı   | 09.02.2023
Şanlıurfa'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

AFAD tarafından kente gönderilen çadırlar, Şanlıurfa Valiliği ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen alanlara getiriliyor.

Çadırların kurulumları ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kısa sürede gerçekleştiriliyor.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne getirilen 60 çadırın kurulumu yapılıyor.

Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş, devletin her konuda halkının yanında bulunduğunu belirterek, "Devletimize teşekkür ederiz, her zor zamanda yanımızda durdu. Muhtaç insanlar için çadırlar getirdi, kapılarını açtı, yemeklerini veriyor, devletimize Allah zeval vermesin, devletimiz var olsun." dedi.

Mahallenin ihtiyaçlarını kaymakamlık yetkililerine ilettiklerini aktaran Göktaş, ihtiyaçların kısa sürede karşılandığını söyledi.

Mahalle sakini Mehmet Fatih Puse, deprem anında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Puse, "Devletimize ve askerlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorlar." diye konuştu.


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