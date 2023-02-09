Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.
Gaziantep
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.
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