Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,881.66
ETH/USDT
1,631.10
BTC/USDT
22,690.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulda depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesi oylanması öncesinde konuşuyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya’da Zaviye Mahallesinde enkaz altından yaralı çıkarılıyor Hatay'ın Ekinci Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, 80 saat sonra sağ çıkarıldı
logo
Gündem

Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Eşber Ayaydın   | 09.02.2023
Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı
Şanlıurfa Valiliğinden "deprem yardımlarının engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun: Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz
İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep'te enkaz altında kalan biri çocuk iki kişi kurtarıldı

Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarında Kazak ekibi de görevde

Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı
Telefonica Almanya: Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek

Telefonica Almanya: Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet