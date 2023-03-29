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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serdar Açıl  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.



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