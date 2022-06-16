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Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alibey Aydın, Arif Yavuz   | 16.06.2022
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Alibey Aydın/AA

Kütahya,Afyonkarahisar

İlçe merkezinde öğleden sonra aniden başlayan yağış yaklaşık bir saat etkili oldu.

Zaman zaman elektrik kesintilerine ve trafik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasına neden olan yağışın ardından kimi bölgelerde rögarlar tıkandı, bazı binalarda su baskını yaşandı.

Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler mevkisindeki yolların suyla kaplanmasından dolayı trafik durdu. Bölgede mahsur kalan bir araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AA muhabirine, yağış nedeniyle bütün ekiplerin iş makineleriyle seferber olduğunu söyledi.

Genellikle yol kotu altında kalan binalarda su baskını yaşandığını belirten Güler, bu konuda belediyeye intikal eden 30 civarındaki ihbarı değerlendirerek ekipleri sevk ettiklerini anlattı.

Güler, söz konusu adreslerde su tahliyesi ve diğer çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar'da sağanak 

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhsaniye ilçesinde de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde de bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi.


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