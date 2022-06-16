Dolar
17.29
Euro
18.32
Altın
1,849.20
ETH/USDT
1,110.10
BTC/USDT
21,076.00
BIST 100
2,485.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni av sezonuna umutlu başladı.

Abdülhamit Yaşar   | 16.06.2022
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek yeni sezonu açtı. Üç ay devam eden yasak sürede motor seslerinin kesildiği tatlı sularda motor sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Yeni sezonun ilk günü balıkçılardan bazıları pullu sazan, bazıları kadife sazanı, bazıları da levrek avladı. Sezonun ilk gün avından memnun olmayanlar daha sonraki günlerden ümitli olduklarını belirtti.

Teknelerle Taşköprü mevkisindeki balıkçı limanına ulaştırılan balıklar, kasalarla karaya taşınarak araçlarla satış noktalarına ulaştırıldı. İlk gün bazı balıkçıların ağına takılan 5-6 kiloluk pullu sazan ve levrekler dikkat çekti. İri balıkları avlayan balıkçılar, karaya çıkartırken balıkları ellerine alarak objektiflere poz verdi.

Balıkçı Hüseyin Doğu, yasağın sona ermesiyle ağları attıklarını sabah gün doğarken çektiklerini belirterek, ilk gün bereketinden memnun olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı

Benzer haberler

Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı

Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı