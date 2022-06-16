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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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