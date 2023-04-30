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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarında 5 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarında ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti.

Büşra Selvi Öğütcen  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarında 5 kişi öldü

Ankara

Bölgesel Afet Yönetim Otoritesinden (PDMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 24 saat süren yağışların, su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, yağışların yol açtığı su baskınları ve kazalar nedeniyle Belucistan'a bağlı bölgelerden Huzdar'da 2, Labella'da 2 ve Kech'te 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Belucistan ulaşımında kilit öneme sahip iki ana yolun ulaşıma kapanması sonucunda eyaletin, ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği aktarılan açıklamada, en az 10 bölgedeki onlarca evin ve tarım alanlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Belucistan'da 19 Mart'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle, 8'i aynı aileden, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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