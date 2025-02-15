ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS), Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısındaki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Öte yandan can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.