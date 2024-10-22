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Dünya

ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi

ABD yönetiminin İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istediği ileri sürüldü.

Mustafa Deveci  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi

Ankara

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi.

Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü.

Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırı planı hazır iddiası

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.

Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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