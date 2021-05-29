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Dünya

ABD'nin başkenti Washington’da binlerce kişi 'Filistin'e destek' gösterisi düzenledi

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Lincoln Anıtı önünde toplanan göstericiler ellerinde Filistin'e desteklerini ifade ettikleri pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Hakan Çopur,Dildar Baykan   | 29.05.2021
ABD'nin başkenti Washington’da binlerce kişi 'Filistin'e destek' gösterisi düzenledi

Washington DC

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Washington'ın sembollerinden Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin'e desteklerini ifade ettikleri pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ayrıca protestocular, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin bir gün özgür olacak" sloganları attı.

Gösteriye, Amerika'daki Müslümanların yanı sıra siyahi ve beyaz Amerikalılar ve Ortodoks Yahudiler de katıldı.

ABD'nin farklı eyaletlerinden yüzlerce kişinin de otobüslerle gelerek katıldığı gösteriye onlarca Müslüman kuruluş da destek verdi.

Öte yandan kentin bir diğer sembolü olan Washington Anıtı ve Lincoln Anıtı'nın ortasında açılan yüzlerce Filistin bayrağı ilginç görüntüler oluşturdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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