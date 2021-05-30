Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, başkent Sofya’da düzenlenen konferansta yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Ihvan Radoykov   | 30.05.2021
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi

Sofya

Ulusal Kültür Sarayında düzenlenen konferansta yapılan oylamada Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez ülkenin başmüftüsü seçildi.

Dr. Haci, 6,9 milyon nüfuslu Bulgaristan’da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanı temsilen konferansa katılan 1305 delegeden oy hakkı sahibi 1039 delegenin oyuyla yeniden aynı göreve geldi.

Konferansta, Müslüman Diyaneti'nin Yüksek Dini Şurası'nda da yer alacak 23 üyenin isimleri de belirlendi.

Başmüftü Haci, konferanstaki program konuşmasında son 5 yıllık dönemdeki çalışmalarını değerlendirerek, yeni dönem için hedeflerini dile getirdi.

Bulgaristan’daki imamların gelirlerinin artırılmasına ilişkin girişimlerde bulunacağını aktaran Haci, Müslümanların dini ve pedagojik eğitimine özel önem verileceğini söyledi.

Konferansa, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve diğer parti yetkilileri de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi

Benzer haberler

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi

Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Bulgaristan'dan zorunlu göçe maruz kalan mağdurlar Sofya'dan 'resmi özür' bekliyor

Bulgaristan’da asimilasyona maruz kalan Türk ve Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor

Bulgaristan’da asimilasyona maruz kalan Türk ve Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri acı dolu günleri unutamıyor

Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri acı dolu günleri unutamıyor
YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 32. yılını değerlendirdi: Bu acıları gençlerimiz bilsin, öğrensin

YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 32. yılını değerlendirdi: Bu acıları gençlerimiz bilsin, öğrensin