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Dünya

İsrail basını: Yamina lideri Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 30.05.2021
İsrail basını: Yamina lideri Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor

Quds

İsrail basınında çıkan haberde, Bennett'in bu sabah partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi.

Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek

Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

Habere ilişkin hem Yamina hem de Gelecek Var Partisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.



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