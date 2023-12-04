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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD yönetimi Ukrayna yardımları için Kongre'den ek bütçe talep etti

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, Rusya ile olan savaşta Ukrayna'ya yardım gönderilmesi için ek bütçe talebinde bulundu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
ABD yönetimi Ukrayna yardımları için Kongre'den ek bütçe talep etti

Ankara

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi ve Senatoya gönderdiği mektupta, Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele aldı.

Young, söz konusu mektupta, "(Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı" ifadesini kullanarak Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını talep etti.

ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğinin altını çizen Young, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, "savaşa devam edemeyecekleri" anlamına geldiğini belirtti.

Biden yönetimi ekimde, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.

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