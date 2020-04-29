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Dünya, Koronavirüs

ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına Kovid-19 konusunda 'soruşturma' çağrısı

ABD'li Temsilciler Meclisi Vekili McCaul, Kovid-19 salgını konusundaki yanlışlarından dolayı Çin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 29.04.2020
ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına Kovid-19 konusunda 'soruşturma' çağrısı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçi vekillerin başkanlığını yapan Michael McCaul, diğer vekillere yönelik çağrısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan komitenin ilk fırsatta bir araya gelerek Çin yönetimi ve  Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) inceleme başlatması gerektiğini vurgulayan McCaul, "Komite başkanından (Eliot Engel) Kovid-19'un çıkışı ve yayılımı konusunda çift taraflı bir soruşturma yürütmesi talebinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"Tarihteki hatalardan ders almazsak onları tekrar yaşamaya mahkum oluruz"

McCaul, Dış İlişkiler Komitesinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ciddi sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dış İlişkiler Komitesinin, özellikle salgının ilk günlerinde Çin Komünist Partisinin ve DSÖ Başkanı Tedros'un (Adhanom Ghebreyesus) eylemlerini araştırması gerekir. Çoğu vekilin Cumhuriyetçi meslektaşlarıma katılarak bu soruşturmayı adil ve tarafsız bir şekilde yürüteceğini umut ediyorum. Tarihteki hatalardan ders almazsak, onları tekrar yaşamaya mahkum oluruz.”


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